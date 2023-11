Sky in questo mese di novembre si conferma al centro della scena televisiva in Italia, grazie ad esclusive da non perdere, specie per quanto riguarda lo sport ed il calcio. Oltre alla Serie A ed alla Champions, la pay tv è in grado di offrire agli abbonati la copertura integrale delle ATP Finals di tennis, da Torino, questa settimana in aggiunta agli ultimi GP di motomondiale e Formula 1 ed al basket NBA.

Sky, la grande offerta di prova al costo di soli 9 euro

Attivare un piano di visione con Sky, inoltre, per gli utenti non è mai stato così vantaggioso. Per tutti i nuovi abbonati, la tv satellitare ha pensato a costi più che da ribasso. Insieme alle tradizionali promozioni, infatti, i clienti potranno anche attivare un periodo di prova ad un prezzo mensile di 9 euro.

Il periodo di prova assicura a tutti gli abbonati l’accesso a tutti i canali ed a tutte le esclusive dei ticket Calcio e Sport. Inoltre per il pubblico ci saranno anche tutti i contenuti del ticket Cinema e sul fronte delle tecnologie, la garanzia del decoder di ultima generazione, Sky Q.

La presenza del periodo di prova offrirà infine ampia flessibilità a tutti gli abbonati. In conclusione dei trenta giorni promozionali, ogni singolo utente potrà decidere se continuare la visione della pay tv optando i pacchetti a scelta Cinema, sport e calcio con i costi di listino. Laddove, invece, si volesse concludere la visione, gli abbonati non dovranno aggiungere nessuna penale al costo finale.