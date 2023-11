A quasi tutti brillano gli occhi quando trovano qualche coupon gratuito su un prodotto. Se poi si parla della pizza, allora l’interesse risulterà sicuramente triplicato. Alcune attività spingono proprio su questa tipologia di regali per attirare clienti, ma la strategia, se mal studiata può avere un effetto negativo. Un esempio è ciò che è accaduto ultimamente alla catena nota di pizzerie statunitensi Domino’s.

Sicuramente conoscerete questo nome, citato in migliaia di film e serie tv. Durante la settimana del 6 novembre è stata diffusa online la notizia di un glitch all’interno del sistema per il riscatto dei coupon che permetteva di utilizzare il codice senza limiti, all’infinito. Il risultato di questo mio malfunzionamento è stato il puro caos per l’azienda.

Quando una Pizza genera il Caos

Quella che doveva essere soltanto una promozione e regalare una pizza a solo alcuni clienti idonei, è divenuta un incubo per tutti i dipendenti della catena di pizzerie. Alcuni manager si sono visti costretti ad avvisare di non accettare più ordini inerenti ai coupon quando questi comparivano sullo schermo. Se alcuni hanno stoppato l’invio delle pizze, altri hanno consentito il continuo della promozione portando a un calo pazzesco degli introiti.

Ovviamente la promozione doveva permettere inizialmente l’utilizzo del codice soltanto per una volta, ma chi già la ordinava poteva riusarlo nell’immediato. Il glitch del sistema ha avuto effetti disastrosi. Non ha aiutato la forte diffusione della notizia sui social, dove coupon hanno cominciato a spuntare ovunque. Per farvi capire il grande interesse, un tweet della scorsa settimana, in cui era specificato uno dei codici, è stato visualizzato 1,2 milioni di volte.

Alcuni dipendenti di Domino’s hanno raccontato storie sorprendenti e di aver dovuto gestire ordini massicci. Molti hanno dovuto regalare circa 70 pizze prima che il glitch fosse risolto. L’incidente ha anche sollevato domande sulla gestione delle promozioni online e sull’importanza di testare attentamente i sistemi informatici per evitare eventuali errori che potrebbero compromettere l’integrità delle offerte promozionali. Il “caos della pizza” è diventato un caso di studio nell’era digitale, evidenziando la delicatezza delle iniziative online e la necessità di affrontare prontamente le situazioni impreviste per preservare l’immagine del marchio e garantire una customer experience positiva.