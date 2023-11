Il recente studio di DiscoverCar ha messo in evidenza un’interessante situazione riguardo il nostro Paese. In particolare, ciò che sorprende sono i dati che hanno permesso di creare una classifica, a livello mondiale, dei Paesi che presentano il maggior numero di rotonde: vi sorprenderà sapere che l’Italia si è posizionata al terzo posto, superando anche il Brasile.

Italia classificata terza per numero di rotonde

Nella classifica è stata riportata anche la media sul numero totale di rotatorie presenti per chilometro quadrato insieme al numero totale di rotatorie pro capite, per un milione di persone. Vediamo insieme le posizioni della classifica:

Francia: 42.986 rotatorie

42.986 rotatorie Regno Unito : 25.976 rotatorie

: 25.976 rotatorie Italia: 18.172 rotatorie

18.172 rotatorie Spagna: 15.053 rotatorie

15.053 rotatorie Brasile: 11.854 rotatorie

Dai dati emersi si può notare una differenza non da poco tra Francia e Regno Unito. Il primo, infatti, presenta circa il 65% in più di rotatorie rispetto invece al Regno Unito. Ovviamente bisogna tenere presente che i numeri assoluti possono essere interpretati anche diversamente sulla base della popolazione del Paese preso in esame e sulle dimensioni territoriali effettive.

Per riuscire a comprendere questa proporzione basta prendere in esame proprio il caso dell’Italia. La nostra Penisola, comparata al Brasile, ad esempio, presenta enormi differenze. Quindi il numero potrebbe essere decisamente diverso a seconda di diversi punti di vista. Infatti, il nostro Paese non è esteso come il Brasile, eppure allo stesso tempo presenta quasi un quarto degli abitanti. È per questo motivo che è sempre importante tenere a mente, in casi come questo, che ci sono valori che incidono su determinati contesti.

Lo studio in esame, dunque, mette in evidenza come la situazione italiana, in relazione alle rotatorie presenta un valore decisamente in positivo. A maggior ragione se consideriamo che questa classifica è stilata tenendo conto di tutti i Paesi del mondo.

Un dato meno incoraggiante è invece quello emerso da un altro studio. Secondo i risultati pubblicati infatti, l’Italia risulta ai primi posti di una classifica non meritevole. Infatti, il nostro Paese risulta uno dei Paesi con il più alto numero di vetture particolarmente inquinanti. La classifica tiene conto della situazione generale di tutti i Paesi appartenenti all’Unione Europea.