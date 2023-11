Iliad costa 9 EURO al mese e regala un super servizio GRATIS

Tutte le offerte che sono state lanciate nell’ultimo ultimo periodo sono certamente degne di nota, ma la concorrenza è tanta. A dimostrarlo è soprattutto un gestore come Iliad che con la sua solita linea Giga sta riuscendo a dettare legge nel mondo della telefonia mobile.

L’offerta che sta raccogliendo più successo durante gli ultimi giorni è certamente quella che risponde al nome di GIGA 150. Le sue caratteristiche sono chiare per tutti coloro che conoscono la famosa gamma del gestore, ma quello che stupisce è il prezzo mensile attribuitogli.

Iliad: la nuova offerta da 150 giga continua a distruggere tutti gli altri gestori

Basterà pagare solo 9,99 € al mese per sempre per avere minuti, messaggi e giga in grande quantità. Iliad dispone all’interno della promo minuti illimitati verso ogni gestore, messaggi illimitati verso tutti e infine la somma di 150 giga disponibili per la navigazione in rete 5G.

Ricordiamo che proprio il 5G da parte di Iliad è assolutamente gratuito, ma bisognerà avere uno smartphone compatibile. Inoltre, nel caso in cui doveste trovarvi in zone non coperte da tale standard di connessione, sarà impossibile averlo a disposizione. Il costo di attivazione dell’offerta consiste in 9,99 € solo la prima volta, per cui la prima ricarica dovrà essere di 20 €.

Per quanto riguarda la scheda Sim, sarà inviata direttamente presso il domicilio del nuovo cliente. Chiaramente tutto ciò rallenterà i tempi di attivazione e per far sì che tutto ciò non accada bisognerà sottoscrivere il tutto mediante le nuove eSIM. In questo modo installerete virtualmente la scheda nello smartphone.