Un volantino assurdo vi attende proprio oggi da Euronics, gli utenti sono liberissimi di mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, ed avere ugualmente la possibilità di spendere il minimo indispensabile, a prescindere dalla categoria merceologica, o dalla fascia di prezzo di appartenenza.

Il risparmio corre indiscusso in tutti i negozi di Euronics, avendo così la certezza di essere sempre tra i primi a raggiungerlo senza doversi preoccupare della dislocazione territoriale, o dell’appartenenza ad uno specifico socio. Gli stessi acquisti possono essere tranquillamente completati nei negozi fisici, ricordando ad ogni modo che la spedizione a domicilio potrebbe essere a pagamento.

Euronics, offerte da non credere con il volantino

Giorni incredibili di Black Friday vi attendono da Euronics con la campagna promozionale più pazza del momento, che offre agli utenti la possibilità comunque di avere libero accesso ai prodotti più economici: come Samsung Galaxy A54, che ha un costo di 349 euro, passando anche per Apple iPhone 12, disponibile al prezzo di 599 euro, per poi tornare verso il basso con una spesa di 429 euro, necessaria per mettere le mani su Realme 11 Pro+ 5G.

Top di gamma da non credere sono in promozione da Euronics, quali possono essere Xiaomi 13T Pro, acquistabile dal pubblico a 899 euro, oppure anche Xiaomi 13T, che oggi può essere acquistato a 699 euro. Il volantino dell’azienda prosegue sul sito ufficiale, potete collegarvi direttamente a questo indirizzo dove troverete tutti i dettagli delle migliori offerte.