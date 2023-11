Grazie all’ultimo aggiornamento di macOS Sonoma 14.1, sui dispositivi Mac è arrivata una nuova funzione completamente inedita. Stiamo parlando della “Liquid Detection and Corrosion Mitigation Daemon“. Si tratta di un’opzione di sicurezza, grazie alla quale è possibile rilevare la presenza di liquidi all’ interno dei connettori di ricarica per Mac.

Questa nuova funzionalità è attivabile già a partire dal primo avvio del Mac e si occupa di controllare periodicamente tutti i sensori del desktop e del laptop. Assicurandosi, dopo un’attenta perlustrazione, che non siano bagnati e che non vi sia alcuna presenza di liquidi.

La nuova funzionalità di sicurezza per tutti i dispositivi Mac

Nel caso in cui, sul proprio dispositivo Mac, venga rilevata anche una piccola concentrazione di liquido l’utente riceverà una notifica. Quest’ultima inviterà la persona a disconnettere il connettore Mac, così da evitare danni che potrebbero essere permanenti. Come problemi ai componenti interni o corrosione della porta di ricarica.

Con il prossimo aggiornamento di macOS Sonoma alla versione 14.2, si mira ad aggiungere la funzione dell’ invio della notifica, di cui abbiamo già parlato ma, momentaneamente, non ancora disponibile.

Questa nuova funzione favorisce quindi un’ulteriore misura di sicurezza per prevenire i danni causati dai liquidi e i loro rischiosi effetti.

Prima che questi possano compromettersi in modo definitivo e senza possibilità di recupero.

Ovviamente queste sono solo alcune delle incredibili novità che dovremmo aspettarci con il nuovo aggiornamento. Novità di cui non siamo ancora completamente a conoscenza ma che, non tarderemo assolutamente a farvi conoscere. Quindi restate sintonizzati, Apple non delude mai !