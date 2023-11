Un weekend folle è appena trascorso in casa Lidl con il lancio di una spettacolare campagna promozionale che prevede la possibilità di avere libero accesso alle offerte speciali con annessa la tecnologia gratis e prezzi decisamente al ribasso, rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Le occasioni da Lidl si sprecano letteralmente, per il semplice fatto che oggi gli acquisti sono da completare senza problemi in ogni negozio fisico, senza differenze sostanziali in base all’area di pertinenza, e con la solita garanzia di 24 mesi che copre i vari difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo.

Lidl, offerte folli con un volantino mai visto

La prossima settimana tornano grandissimi sconti da Lidl con il Natale a farla nuovamente da padrona, infatti al netto dei tantissimi sconti Deluxe disponibili in negozio, gli utenti possono comunque abbracciare anche una buona dose di riduzioni applicate sui prodotti dedicati al fai-da-te.

Osservando meglio la selezione da vicino notiamo la presenza di un misuratore di temperatura ad infrarossi a 17,99 euro, il bidone aspirapolvere a soli 39 euro, il generatore di aria calda alla modica cifra di 29 euro, oppure anche la valigetta porta batterie con tester, che oggi costa solamente 14,99 euro.

Tutti questi prodotti sono corredati in genere dalla garanzia di 2 anni, ma in alcune occasioni, meno rare di quanto si potrebbe pensare, si può godere dell’estensione fino a 3 anni, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.