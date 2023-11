La sicurezza per i pagamenti è di fondamentale importanza per tutti coloro che effettuano acquisti online. Nel corso di questi anni, PayPal si è accreditato dinanzi al grande pubblico come lo strumento di pagamento che offre maggiori garanzie agli utenti per le spese nei diversi marketplace in rete. Con PayPal è infatti possibile effettuare acquisti senza comunicare ogni volta i dati della propria carta di debito o di credito.

PayPal, il problema della sicurezza legato al phishing

Ovviamente però anche con PayPal è difficile parlare di un rischio zero. Gli hacker della rete sono, infatti, sempre in agguato con i loro tentativi di truffa, tentativi che si basano sempre sulla tecnica del phishing.

Anche gli utenti di PayPal, come i clienti delle principali banche italiane, ricevono costantemente via mail una serie di finte comunicazioni a firma del portale con l’annuncio di ipotetici accrediti sul conto online. I malintenzionati sfruttano queste comunicazioni per indirizzare l’attenzione del pubblico su un link in allegato su cui cliccare.

Spinti dal possibile accredito, gli utenti di PayPal che cliccano su questo link si espongono ad un potenziale rischio. Indirizzati in automatico su un portale fasullo, gli utenti vengono spinti ad inserire le loro credenziali d’accesso.

Coloro che inseriscono di dati home banking di conseguenza si espongono ad una serie di pericoli. In primis, la possibile creazione profili fake online e rubare i dati personali dei singoli utenti, ma gli hacker potrebbero anche mettere in pratica l’evenienza peggiore: il furto di ingenti somme di denaro dal proprio conto.