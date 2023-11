Finalmente adesso si potranno ascoltare i messaggi vocali di Whatsapp anche mentre si è alla guida grazie ad Android Auto. L’opzione, a te è stata tanto tempo, è disponibile al momento scaricando la versione beta 2.23.24.15, rispondendo finalmente a questa esigenza espressa tante volte dai feedback degli utenti.

Whatsapp e Android con continuano a collaborare per offrire la migliore esperienza agli utenti, pensando però come prima cosa alla sicurezza. Non sarà infatti necessario staccare e proprie mani dal volante o distrarsi per più tempo. Prima di procedere con i dettagli, vi comunichiamo che al momento però non è possibile registrare un messaggio di risposta, ma comunque vi è una valida alternativa utilizzabile.

Ascolta i vocali Whatsapp direttamente dalle casse dell’auto

Le novità degli ultimi messi introdotti dagli sviluppatori dell’applicazione più utilizzata al mondo sono state davvero molte. Ogni aspetto è stato implementato, sia per quanto riguarda le funzionalità che la sicurezza. Di recente sono stato infatti aggiunte nuove modalità di accesso possibili tramite il collegamento dell’indirizzo email o l’impostazione di una passkey. Entrambi i metodi hanno lo scopo di rendere l’account praticamente inaccessibile da chiunque non sia autorizzato.

L’attesa funzione di cui vi parliamo oggi è presente sulla versione più recente di Whatsapp beta e permette quindi di ascoltare i messaggi vocali in qualsiasi momento tramite Android Auto. Questa funzionalità è stata aggiunta al lato server, anche se pare che sia comunque legata alla versione precedentemente indicata dell’applicazione di messaggistica istantanea.

Come si farà ad accedere al vocale direttamente dalla propria auto? Non sarà complicato. Quando si riceverà il messaggio, basterà cliccare sulla voce Leggi e l’audio verrà riprodotto direttamente grazie alle casse della vettura. Sull’icona, come per i messaggi testuali, verrà indicata una notifica. Si potrà dare una risposta utilizzando la dettatura vocale già configurata in Android Auto. Siamo per assicuri che in un futuro abbastanza prossimo verrà introdotta la possibilità di inviare vocali in uscita.

Per accedere in anteprima a questa funzionalità bisogna iscriversi al programma beta dell’applicazione. Esso consente di provare tutte le novità introdotte dal team Meta, non solo quest’ultima indicata. Per aderire al programma basta recarsi nel Google Play Store, ma sappiate che i posti a disposizione sono limitati. In alternativa, dovrete aspettare che l’opzione sia estesa a tutti.