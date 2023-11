Iliad vuole essere sempre più protagonista sul fronte della telefonia in Italia. Anche in questa stagione autunnale, il provider ha messo in campo una serie di vantaggiose opzioni per le ricaricabili a costi da vero ribasso. Iliad però non è soltanto centrale sul mercato della telefonia mobile, ma rappresenta un’opportunità anche per la telefonia fissa.

Iliad, la migliore promozione per la Fibra ottica e la telefonia fissa

Da tempo infatti il gestore francese garantisce a tutti gli utenti un’ottima iniziativa per la Fibra ottica. La promozione da non perdere, sotto questo punto di vista, è sempre la Iliad Box.

Gli abbonati che optano per la Iliad Box avranno a loro disposizione connessione internet senza limiti sino a 4 Gbps con le velocità propedeutiche della Fibra ottica. Al tempo stesso gli abbonati riceveranno anche chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia.

Per la sua Iliad Box il gestore francese ha fissato un prezzo molto vantagigose, pari a soli 24,99 euro ogni mese, con la sola aggiunta di una quota una tantum da parte degli utenti dal valore di 29,99 euro. Questo extra sarà necessario per la sottoscrizione della rete.

In autunno vi è poi un’occasione imperdibile per coloro che, insieme alla promozione per la Fibra ottica, assoceranno una tariffa per la telefonia mobile. Al posto di un costo mensile pari a 24,99 euro, gli utenti i troveranno a pagare una quota di soli 19,99 euro al mese con prezzo bloccato e senza alcun pericolo di rimodulazioni future per la componente della telefonia domestica.