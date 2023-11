Il mercato della telefonia mobile al momento è estremamente variegato e ci sono tantissime offerte che si adattano alle esigenze dei vari utenti. Se però siete alla ricerca di un’offerta mobile conveniente che fornisca anche una buona quantità di dati internet, minuti ed SMS, Kena Mobile potrebbe essere la soluzione perfetta per voi.

L’operatore virtuale mette a disposizione di tutti i suoi nuovi utenti una promozione davvero ricca ad un prezzo a dir poco vantaggioso!

Arriva la promo di Kena Mobile

Kena Mobile offre a tutti gli utenti, minuti illimitati per le telefonate verso i numeri in Italia, 200 SMS e 130 GB di traffico internet in 4G. La velocità raggiungibile è di 60 Mbps in download e di 30 Mbps in upload. Inoltre, nella promozione sono inclusi anche 7 GB in roaming per la navigazione in uno dei Paesi dell’Unione Europea senza ulteriori costi aggiuntivi. Attivazione e spedizione a casa della SIM sono gratuite e Kena regala anche il primo mese di promozione.

Per completare un’offerta già estremamente vantaggiosa, l’operatore telefonico virtuale offre anche 100 GB extra ogni mese per sei mesi se si decide di attivare la promo online, e ulteriori 50 GB extra ogni mese se si seleziona l’opzione Ricarica Automatica. Dunque, i Giga mensili per i primi sei mesi sono 280!

L’offerta è Kena 6,99 130GB Promo Plus e prevede il pagamento di 6,99 euro al mese. La promozione si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui l’utente l’ha attivata a patto che ci sia sufficiente credito residuo sulla SIM. Per poterla attivare basta recarsi sulla pagina web ufficiale dell’operatore Kena Mobile e selezionare l’apposita sezione dedicata. Qui verranno fornite tutte le informazioni utili e sarà possibile procedere cliccando sul tasto “Acquista”.

Sul sito ci viene spiegato che è possibile attivare la promozione sia se si richiede un nuovo numero con Kena Mobile e sia se si richiede la portabilità del proprio numero. In questo caso è possibile farlo se si richiede il passaggio da uno dei seguenti operatori: Lycamobile, Wings Mobile, Plintron, Rabona Mobile, Feder Mobile. Iliad, China Mobile, Italia Power, Noitel, NTMobile, Optima, Green, Poste Mobile. Nova, Welcome Italia, Spusu, 1 Mobile, Elimobile. CoopVoce, Daily Telecom, NetValue, Professional Link, Withu. Tiscali, Telmekom, Fastweb Mobile, Ovunque, 2appy, Nextus, Digi Mobile, Intermatica e Engan Mobile.