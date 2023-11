C’è sempre grande battaglia tra Telegram e WhatsApp sul fronte della messaggistica istantanea. Le due piattaforme si sfidano costantemente dinanzi ad un pubblico sempre più numeroso e sempre più esigente di novità. In queste ultime settimane, Telegram sta spingendo al massimo sul fronte degli upgrade per cercare un sorpasso sul servizio di casa Meta.

Telegram, contro WhatsApp in campo questa novità social

Una chiave per il possibile sorpasso di Telegram ai danni di WhatsApp potrebbe essere una novità recente della chat blu. In seguito a tante speculazioni ed indiscrezioni, anche Telegram ha deciso di garantire a tutti i suoi utenti la funzione delle Storie.

Come già possibile su WhatsApp, oltre che sui principali social, gli utenti della chat blu potranno ora condividere foto istantanee con gli amici della rubrica. Al tempo stesso, sempre gli iscritti alla piattaforma potranno postare video di breve durata.

Le Storie su Telegram saranno un vero e proprio indotto verso le conversazioni. Gli utenti, infatti, hanno anche la possibilità di commentare i post ed i contenuti degli amici della rubrica per far partire, proprio dai commenti, una chat. L’upgrade delle Storie di Telegram è già disponibile per le versioni aggiornante della chat sia sui dispositivi Android di ultima generazione che sugli iPhone-

Gli sviluppatori della chat blu hanno puntato molto e con grande convinzione su questo upgrade delle Storie, non solo per allineare la piattaforma a WhatsApp, ma anche per allineare il servizio ai principali social per termini di popolarità: Facebook e Instagram in primis.