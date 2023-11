Crolla a tutti gli effetti il prezzo di una delle smart TV Samsung più apprezzate e richieste dalla community, il modello QE55Q60CAUXZT, infatti, può essere acquistato su Amazon con uno sconto pari al 49% del listino originario, rappresentando a tutti gli effetti un risparmio assolutamente degno di nota.

Gli utenti interessati devono sapere trattarsi del prodotto con display da 55 pollici di diagonale, tecnologia Quantum 4K Lite QLED, commercializzato a partire dal 2023, completo di assistente vocale Google Assistant, Amazon Alexa o più semplicemente Samsung Bixby. La retroilluminazione dual LED offre colori caldi e freddi che intensificano il contrasto, con una resa cromatica a dir poco eccezionale.

Samsung, la smart TV costa davvero molto poco

Prezzo assolutamente ai minimi storici per la smart TV di Samsung, infatti oggi gli utenti possono spendere solamente 533 euro per il suo acquisto definitivo, riuscendo così a risparmiare il 49% del valore originario previsto di 1049 euro. La promozione coinvolge la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche la possibilità di avere una spedizione rapidissima diretta al proprio domicilio.

Tutti gli utenti che la vorranno acquistare devono essere a conoscenza delle dimensioni effettive del dispositivo, il quale può raggiungere 15,5 x 123,2 x 70,8 centimetri, con piedini laterali (non quindi una banda centrale) che occupano relativamente poco spazio (il peso complessivo è di 15,8kg). Il modello ha display da 55 pollici di diagonale, con incluso in confezione anche il telecomando per il controllo da remoto.

Come ogni smart TV che si rispetti, anche la suddetta permette di installare applicazioni che aiutano la gestione dello streaming, così da essere sempre connessi tramite la propria connettività WiFi di casa.