PosteMobile, l’operatore virtuale, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale ha dichiarato che presto vi sarà un’altra rimodulazione che colpirà l’offerta che include soltanto Internet con giga illimitati. La tariffa è nota come Casa Web e, dal 1° gennaio, subirà un rincaro di circa 3€ al mese, portando il costo totale a 22,90€.

Questo incremento riguarderà coloro chi in passato avevano approfittato di offerte vantaggiose temporanee, quando l’abbonamento portava una spesa di soli 19,90€ al mese. In pratica si andrà a pagare il costo che la promozione ha solitamente. Perché questo cambiamento? Il gestore ha motivato tale decisione spiegando che gli aumenti sono necessari per continuare ad offrire ai clienti un servizio impeccabile e che senza di essi, a causa dello scenario economico nazionale, non avrebbe potuto accertare il loro totale funzionamento. Gli utenti coinvolti verranno avvisati tramite una comunicazione all’interno della propria fattura.

Non voglio essere più un cliente PosteMobile: come posso fare?

Nel caso in cui non si accetti l’incremento e si voglia disdire l’offerta Casa Web di PosteMobile, si ha diritto a recedere il contratto senza pagare alcuna penale o altre spese di disattivazione. La richiesta di recesso può essere inviata in qualsiasi momento compilando il modulo e inviandolo con allegata una fotocopia del proprio documento d’identità. La domanda va inoltrata tramite indirizzo e-mail, fax o via posta. Se si hanno eventuali dubbi si può contattare gratuitamente il numero 160.

E se si ha il modem del gestore? Nel comunicato l’eventuale restituzione del router non viene comunicata. Tuttavia, analizzando il contenuto del modulo per la disdetta, si legge che bisogna effettivamente ridare all’operatore tutti i dispositivi ricevuti con l’offerta sottoscritta. Il modem, compresi gli accessori, dunque, devono essere rinviati a PosteMobile prima che passino a 60 giorni dal momento della disattivazione del servizio. L’operatore, però, ha specificato che la riconsegna non è per forza necessaria. In caso di non restituzione al cliente non verrà addebitata alcuna “multa”.

Nel caso in cui si dovesse prendere tale decisione, si può scegliere di attivare una qualsiasi altra offerta disponibile nel mercato telefonico fisso presenti al momento. Ad esempio, si potrebbe approfittare dell’intelligenza artificiale di Fastweb per farsi consigliare la promozione migliore.