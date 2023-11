La casa di produzione sorprende tutti gli appassionati con una “versione speciale”. La nuova Maserati MC20 Notte è la nuovissima edizione super limitata della gamma MC20. Ciò che distingue particolarmente questo modello rispetto agli altri è la sua tonalità nera opaca per la carrozzeria, i dettagli realizzati con il simbolo del Tridente, la presenza dei loghi laterali e la scritta Maserati oro e bianco.

Quando parliamo di super limitata non è un’esagerazione. Di questo speciale modello verranno prodotti solo 50 esemplari. Ad annunciare l’arrivo della nuova Maserati MC20 Notte è David Beckham, ambassador globale del brand, insieme ad Andrea Bertolini, pilota campione del mondo di GT1, in un mini-film di lancio realizzato appositamente per l’occasione.

In arrivo la nuova Maserati MC20 Notte

L’ex-iridato del Gran Turismo ha collaborato in prima persona con il team Maserati Fuoriserie per riuscire a personalizzare gli esterni del nuovo modello. Ora il nero lucido della versione standard diventa opaco. Mentre gli altri dettagli, ovvero loghi e scritte, passano dall’argento all’oro bianco, anche questo colore opaco. Stessa combinazione cromatica è stata utilizzata anche per i cerchi a razze da 20 pollici. Le pinze freno invece rimangono sempre sobriamente nere come nella versione standard.

Gli interni della nuova Maserati MC20 Notte sono dotati di sedili sportivi a 6 posizioni in Alcantara nero/grigio e le impunture sono gialle. Altri dettagli particolari ì sono poi il Tridente presente sui poggiatesta e il volante sportivo in Alcantara che puntano su inserti in fibra di carbonio. Un’altra chicca è la targhetta celebrativa con la scritta “UNA DI 50”, utilizzata per specificare nuovamente l’unicità di questi 50 modelli prodotti. Questa speciale Maserati ha un propulsore V6 Nettuno a benzina che permette alla supersportiva di accelerare da 0 a 100 Km/h in 2,9 secondi. Inoltre, può spingersi a una velocità massima dichiarata di cerca 325 Km/h.

Klaus Busse, Responsabile del design Maserati, ha dichiarato che quest’auto è stata progettata pensando a tutti gli appassionati che amano le corse e il fascino della notte. In questo modello prestazioni di altissimo livello si combinando con l’eleganza italiana. Dunque, la nuova Fuoriserie di MC20 è dedicata a tutti i collezionisti di supersportive, ma anche agli appassionati di pista.

Per il momento non si sa ancora quale sarà il prezzo di questo esclusivo modello Maserati e nemmeno quanti esemplari verranno messi a disposizione per il mercato italiano.