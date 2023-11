Siamo quasi alla metà del mese di novembre eppure già arrivano alcune interessanti novità per quanto riguarda la vendita di console in Giappone. Famitsu, testata giapponese, ha riportato quelle che sono state le vendite tra il 30 ottobre e il 5 novembre, riguardo software ed hardware del mercato videoludico. Inoltre, la testata si è focalizzata anche su quelli che sono stati i 10 videogiochi più venduti in questo stesso arco temporale. Iniziamo proprio scoprendo quali sono i nomi della Top 10 dei videogiochi.

I videogiochi più venduti in Giappone

La Top 10 si basa solo sulle vendite fisiche dei videogiochi e, come detto, le cifre fanno riferimento al 5 novembre. Scopriamo insieme questa classifica:

[NSW] Super Mario Bros. Wonder (108.449 / 910.259) [NSW] Fashion Dreamer (30.884 / Nuovo) [NSW] WarioWare: Move It (29.584 / Nuovo) [NSW] Star Ocean: The Second Story R (28.850 / Nuovo) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (15.933/7.565.970) [PS5] Star Ocean:The Second Story R(14.367/Nuovo) [NSW] Pikmin 4 (10.158 / 940.696) [NSW] Jinsei Game for Nintendo Switch (7.974/71.388) [PS4] Star Ocean:The Second Story R(7.360/Nuovo) [PS5] Marvel’s Spider-Man 2 (6.325 / 96.182)

Super Mario Bros. Wonder si riconferma al primo posto della classifica e sta per superare le copie totali piazzata da Pikmin 4 (luglio 2023). Ci sono poi alcune novità entrate subito in Top 10 e che fanno ben sperare per le prossime vendite. Tra le novità in particolare Star Ocean: The Second Story R si piazza in tre posizioni grazie alle sue tre versioni per Nintendo Switch e PlayStation 4 e 5, superando in questo modo le 61.000 unità totali.

La vendita di console PS4, PS5, Switch e Xbox

Vediamo adesso quali sono le posizioni della classifica delle vendite delle console in Giappone:

Switch OLED – 58.932 Switch – 23.627 Switch Lite – 10.693 Xbox Series S – 2.405 Xbox Series X – 2.332 PS4 – 1.306 PS5 – 1.090 PS5 Digital Edition – 127 New 2DS LL – 24

Anche qui vediamo che c’è qualcuno che sta dominando la classifica di vendita. Infatti, Nintendo Switch, come era prevedibile, continua a presentare dati sempre più in crescita, mentre PS5, all’opposto, registra continui cali. C’è però un dato che sorprende, infatti, PS4 registra maggiori vendite rispetto PS5, nella somma delle vendite standard e quelle digitali. Ed è proprio questo dettaglio che molto probabilmente migliora anche la posizione sul mercato di Xbox Series X|S che è riuscita a piazzare un buon numero di unità.