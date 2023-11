L’attenzione su WhatsApp non deve essere mai poca da parte degli utenti. Nel corso di queste ultime settimane, gli hacker della rete hanno dimostrato di essere sempre particolarmente legati alla piattaforma di messaggistica istantanea. Proprio su WhatsApp, infatti, continuano a circolare senza alcun genere di freno le oramai classiche catene di messaggi, spesso con rischi non indifferenti per i lettori.

WhatsApp, il pericolo delle catene è sempre più incombente

Di natura, quello delle catene online non è uno strumento pericoloso. Molte persone si affidano a questo sistema per dar vita ad una condivisione istantanea di messaggi spam per scopi puramente promozionali. Molti cybercriminali della rete però si affidano proprio a questo strumento per attentare la sicurezza online degli utenti WhatsApp.

In particolare tutti coloro che sono iscritti sulla piattaforma di messaggistica istantanea devono evitare il più possibile le catene che promuovono ipotetici buoni sconto per i principali marchi hi-tech o per le migliori firme dell’abbigliamento e della moda. E’ spesso possibile leggere su WhatsApp messaggi che assicurano bonus dal valore di 100 euro, con gli utenti che per riscattare tale credito vengono invitati a compilare un form in allegato ai messaggi.

La trappola dei form è infatti molto subdola per gli utenti. Dinanzi alla prospettiva di codici sconto, che si rivelano poi inesistenti, i lettori sono spinti a comunicare attraverso tali form le loro informazioni riservate. Queste informazioni, ottenute attraverso gli inganni, saranno poi riutilizzate per creare profili fasulli o anche per dar seguito a veri e propri tentativi di furti d’identità.