La tecnologia sta compiendo enormi passi in avanti e, a detta di molti almeno, presto ci sostituirà completamente; il problema pare essere tuttavia adesso, momento nel quale la convivenza può diventare particolarmente difficile, come è accaduto ad esempio in Corea del Sud, dove un robot ha confuso un operaio con una scatola di verdure, uccidendolo.

Il compito della macchina era infatti quello di raccogliere e spostare su un tapis roulant le suddette scatole contenenti peperoni, peccato che all’altro capo si trovasse una persona in carne e ossa, un povero operaio di circa quarant’anni, finita letteralmente stritolata del robot. Il tecnico, stando alla ricostruzione, stava effettuando test specifici in seguito a segnalazioni di malfunzionamento dei sensori, nell’esatto momento in cui la macchina lo ha confuso, trascinandolo e schiacciandolo sul nastro. L’uomo non è morto sul colpo, ma è spirato qualche ora dopo in ospedale.

Robot uccide un operaio in Corea del Sud

Le autorità hanno giustamente avviato una indagine per capire sino in fondo cosa possa essere successo, per verificare quali possano essere le cause che hanno portato ad un simile esito, e se i responsabili dell’azienda siano direttamente responsabili dell’accaduto. L’evento raccontato fa seguito ad un qualcosa di simile avvenuto proprio in Corea del Sud nel mese di Marzo 2023, quando un altro operaio venne afferrato da un robot, senza gravi conseguenze per lo stesso, in una fabbrica che produce componenti da poi utilizzare sulle automobili.

La domanda da porsi è una sola: la convivenza tra robot e uomini è possibile nello stesso spazio? a voi la risposta.