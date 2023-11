Il futuro energetico europeo si sta muovendo verso soluzioni tecnologiche sempre più avanzate per ridurre l’impatto ambientale della produzione energetica. L’IA sarà una tecnologia abilitante per la transizione energetica, poiché darà ai produttori la possibilità di effettuare una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse. C’è tuttavia un fattore importante di cui tener conto: la crisi geopolitica in Ucraina sta causando oscillazioni dei prezzi dell’energia, rendendo difficile la transizione verso fonti energetiche rinnovabili. Il mercato energetico continua però a resistere, premiando gli operatori che sanno destreggiarsi tra le difficoltà, incoraggiando la ricerca di soluzioni sempre più innovative ed efficaci. L’intelligenza artificiale, da questo punto di vista, donerà una grande mano per la fornitura di soluzioni ancora più audaci e rispettose dell’ambiente in futuro. Come le IA stanno modificando il mercato

I dati del mercato dell’IA in Italia, riportati dall’Osservatorio Artificial Intelligence di Milano, mostrano una risalita del 32% rispetto a due anni fa, raggiungendo un valore di 500 milioni di euro nel 2022. Il settore Energy & Utilities rappresenta il 17% di questi investimenti totali nell’intelligenza artificiale, posizionandosi al secondo posto per investimenti di valore. L’intelligenza artificiale è divenuta così una grande opportunità per il settore energetico, come confermato da Erminio Polito, direttore Energy & Utilities. Grazie alle soluzioni abilitate dall’IA, le organizzazioni possono migliorare direttamente i servizi offerti ai clienti, garantendo un controllo costante sulla qualità percepita. Una delle società più importanti del settore, ad esempio, ha adoperato un software di Natural Language Processing per prevenire i reclami dei clienti in base alle interazioni attraverso un contact center. Grazie all’analisi del tono, alla sentiment analysis e alla classificazione dell’heavy caller, le telefonate vengono trascritte e analizzate secondo tre diversi modelli, ottenendo così un miglioramento della qualità del servizio offerto.