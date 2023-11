Hyundai Motor Group ha annunciato oggi l’apertura a breve del primo smart urban mobility hub a Singapore, con l’obiettivo di stabilire nuovi standard nell’integrazione tra i processi che vengono ancora oggi gestiti dall’uomo, e quelli completamente automatizzati.

L’hub sarà il banco di prova per mettere in pratica, e sviluppare, tecnologie di produzione intelligente di un altro passo rispetto a quelle tradizionali che vedono l’utilizzo dei nastri trasportatore, creando così un approccio innovativo alla produzione, ma anche alla sostenibilità e all’esperienza che il cliente verrà a seguire con Hyundai. Il tutto accrescerà il valore di Singapore, la sua reputazione di essere all’avanguardia nella mobilità del futuro, focalizzando l’attenzione su soluzioni sostenibili.

Hyundai Motor Group è pronta ad aprire un hub a Singapore

Il progetto di Hyundai è il primo del gruppo, sarà inaugurato il 21 novembre 2023, con l’apertura al pubblico entro brevissimo, e punterà a promuovere la visione del Gruppo, per una mobilità più sostenibile, quindi esente dall’utilizzo di carbone e con un ridotto impatto ambientale anche nelle emissioni delle vetture, per un futuro migliore per tutti.

Hyundai sta lavorando moltissimo, con partner in tutto il mondo, per riuscire a favorire l’upgrade tecnologico, il passaggio verso un mondo più pulito, senza emissioni e capace di sfruttare tutto ciò che la Terra è in grado di offrire, senza peggiorarne lo stato. Il progetto dell’hub si inserisce in questa visione all’avanguardia, nella speranza che possa essere davvero un esempio per tanti altri produttori che al momento attuale non sembrano voler ascoltare ragioni in merito.