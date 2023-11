È di recente arrivo la notizia che Meta ha deciso di cambiare le modalità di monetizzazione dei propri social Instagram e Facebook, dopo un lungo periodo di analisi ha infatti deciso di introdurre la possibilità di accedere all’abbonamento premium dei due social che, a fronte di un pagamento mensile, offre la possibilità di fruire dei social senza inserzioni pubblicitarie personalizzate in conformità con le leggi europee.

Nel dettaglio adesso per accedere a Instagram e Facebook Premium servirà effettuare un pagamento di 9,99 euro al mese dal web e 12,99 euro al mese da iOS o Android, prezzo maggiorato a causa delle commissioni a Google ed Apple per le micro-transazioni.

Nel caso abbiate più di un account, usufruire delle versioni premium sarà gratuito sugli accounts aggiuntivi fino al primo Marzo del prossimo anno, scadenza oltre la quale dovrete corrispondere 8 euro in più per ciascun account.

L’avviso in app

Negli ultimi giorni tutti gli utenti italiani non appena hanno aperto la loro applicazioni social hanno visualizzato un messaggio popup da parte di Meta che li invitava a scegliere recitando la seguente dicitura: “Le leggi stanno cambiando nella tua area geografica, pertanto abbiamo introdotto una nuova possibilità di scelta relativa al mondo in cui usiamo le tue informazioni per le inserzioni”.

Di conseguenza viene offerta la possibilità di scegliere tra l’abbonamento oppure di continuare ad utilizzare Meta senza costi aggiuntivi, in tal caso non noterete nessuna differenza e Meta continuerà a usare i vostri dati per le inserzioni personalizzate, con l’abbonamento invece ogni forma di pubblicità svanirà completamente.