Truffa NUOVA e dannosa, prosciuga i conti correnti

Come potete leggere qui sotto il messaggio sembra a primo impatto molto invitante per coloro che cercano avventure. Chiaramente ci sono tanti siti di incontri legali al 100%, ma non è questo il caso. Il portale promesso dal messaggio non è assolutamente veritiero, in quanto si tratta di una truffa.

La truffa pericolosissima è pronta a colpire, si tratta di un finto sito di incontri

L’inganno arriva con lo scopo di rubare dati sensibili agli utenti, tra cui anche quelli delle carte di credito. Si nota chiaramente anche da come è scritto il messaggio che non arriva da un portale verificato.

L’unica cosa che non dovete assolutamente fare è cliccare sui link contenuti in questi particolari messaggi. State quindi molto attenti e non dimenticate di non trasmettere il messaggio a nessuno dei vostri contatti.

Come potete leggere qui in basso, abbiamo lasciato precisamente il messaggio per intero, così da rendere chiare le idee agli utenti che dovessero ricevere qualcosa del genere.

“Un portale con le sue caratteristiche insolite.

Il sito di incontri perfetto per trovare la sposa dei tuoi sogni.

– Riunioni individuali e di gruppo.

– Comoda interfaccia.

– Ricerca di amici o partner nel database.

La selezione di un partner viene effettuata utilizzando i servizi di geolocalizzazione, cosi puoi trovare la tua anima gemella nelle vicinanze oggi!

Puoi cercare un partner sessuale su Internet per diversi scopi: per incontri regolari, un appuntamento unico, un viaggio romantico.

Se stai cercando un rapporto di qualita basato sul supporto, questo e cio di cui hai bisogno. Entrare.“