Non è la prima volta che questa notizia circola in rete. Già una volta Meta era intervenuta per rassicurare gli utenti e negare i rumor sulla possibile presenza delle pubblicità su WhatsApp. Nonostante questo, ora sembra invece che le cose stiano per cambiare e che forse anche la piattaforma di messaggistica istantanea finirà per accogliere la pubblicità.

A tal proposito, sembra davvero che nel futuro della nota app siano in arrivo gli annunci pubblicitari. A far trapelare questa è informazione è Will Cathcart, Head of WhatsApp, in un’intervista rilasciata al quotidiano brasiliano Folha de S. Paulo. In questa intervista, infatti, si è parlato a tutto quello che potrebbe prossimamente essere inserito nella sezione “Aggiornamenti” della piattaforma di messaggistica. Come sappiamo negli ultimi tempi WhatsApp sta completamente rivoluzionando il suo assetto donando agli utenti aggiornamenti continui riguardo alle più svariate funzioni (tra le ultime arrivate ricordiamo l’introduzione dei Canali).

La pubblicità arriva su WhatsApp?

Per quanto riguarda lo sbarco delle pubblicità su WhatsApp, purtroppo per il momento non sono state fornite ulteriori informazioni, ma queste ultime dichiarazioni sembrano aver spianato la strada agli annunci. Inoltre, alcune indiscrezioni che stanno trapelando, hanno riferito che probabilmente la pubblicità sarà presente in diverse aree di WhatsApp. Per il momento però ricordiamo che sono solo voci di corridoio e che per sapere effettivamente come verranno introdotti gli annunci sulla piattaforma è necessario attendere informazioni ufficiali da Meta.

Dunque, sembra proprio che Meta abbia cambiato idea e sia pronta ad accogliere la pubblicità anche sulla sua app di messaggistica. Ma, come abbiamo già detto, è meglio non sbilanciarsi, perché ancora nulla è stato ufficialmente annunciato. Cathcart ha illustrato questa possibilità in un discorso più ampio che comprendeva la possibilità di WhatsApp di restare effettivamente per sempre gratuita e senza pubblicità, argomento introdotto dall’intervistatore stesso di Folha de S. Paulo. Probabilmente la domanda è scaturita anche dai recenti cambiamenti che riguardano Facebook ed Instagram. Le due piattaforme infatti stanno offrendo agli utenti la possibilità di sottoscrivere degli abbonamenti per non dover più utilizzare i due social network con le pubblicità.

Dunque, non ci resta che aspettare e scoprire se questo scenario diventerà presto realtà. E voi, cosa ne pensate?