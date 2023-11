La piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio WhatsApp, la nota applicazione di casa Meta ha conquistato tutti i dispositivi mobile che si ricordi e dopo un po’ di anni è anche approdato su quelli fissi, ovviamente parliamo di PC Windows e MacBook di Apple, grazie dapprima alle versioni web e poi alle vere e proprie applicazioni installabili nativamente sui sistemi operativi.

Se prima era fin da subito disponibile l’app per Windows nel Microsoft Store, per quella ufficiale per MacOS abbiamo dovuto attendere un po’, ecco però che finalmente con un post pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale, i gestori dell’app hanno annunciato l’arrivo del client ufficiale sul Mac App Store.

Riprogettato

La precedente release per MacOS non faceva altro che aprire WhatsApp web in una finestra browser separata e personalizzata, ora però il team di sviluppo ha deciso di riprogettare da cima a fondo il software creando una vera e propria applicazione con tutte le sue funzionalità tra le quali annoveriamo le videochiamate e gli audio di gruppo.

Ovviamente la nuova app è da dubito disponibile nello Store ed il download come prevedibile è gratuito e il consiglio è quello di procedere rapidamente all’installazione poiché la nuova versione è significativamente migliore della precedente sotto ogni punto di vista, anzi, sembra letteralmente qualcosa di completamente nuovo.

Ora stando alle ultime indiscrezioni, Meta starebbe testando e progettando anche una versione per iPad di WhatsApp che è richiesta a gran voce dalla community da tempo immemore.