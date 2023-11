Lidl convince tutti gli utenti a recarsi nei suoi negozi in Italia, con una campagna promozionale davvero più unica che rara, infatti oggi è possibile approfittare di un risparmio unico con il quale accedere a prezzi economici che favoriscono così l’acquisto di prodotti di alto livelli.

Gli ordini, come al solito quando parliamo di Lidl, devono necessariamente essere completati recandosi personalmente in un negozio fisico, per questo motivo ci teniamo a ricordare che gli stessi prezzi non sono disponibili online sul sito ufficiale. L’utente interessato sarà sempre e soltanto costretto a recarsi fisicamente presso il negozio designato.

Lidl, offerte da sogno con il volantino di oggi

Tra i tantissimi prodotti a disposizione da Lidl ne spicca in particolare uno, si tratta a tutti gli effetti di un robot da cucina che ricorda lontanamente il famosissimo Bimby di Vorwerk, stiamo ovviamente parlando del Monsier Cuisine Smart, che oggi ha un costo effettivo da Lidl di soli 399 euro.

All’interno della confezione trovano posto tantissimi accessori che lo rendono estremamente versatile e facile da utilizzare, indispensabile il contenitore mix da 4,5 litri realizzato in acciaio (con una capienza comunque massima di 3 litri), passando per il coperchio con apertura e misurino, oppure l’inserto per mescolare con lama per tritare.

Il prodotto può cuocere ad una temperatura che oscilla tra un minimo di 37 gradi fino ad un massimo di 130, con potenza massima assorbita di 1200W. Il volantino è attivo fino a Domenica.