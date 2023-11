Mentre Samsung cerca di difendere il suo primato nel settore degli smartphone pieghevoli, Huawei, che ha già riscosso un successo sorprendente, potrebbe presto sfoggiare un’arma in grado di ribaltare la soluzione. Secondo il leaker Revegnus, l’azienda potrebbe presto lanciare uno smartphone con display flessibile in grado di piegarsi tre volte.

Huawei pensa a uno smartphone che si piega tre volte!

Uno smartphone pieghevole con display in grado di piegarsi per ben tre volte non rappresenta un’idea del tutto nuova. Le fonti rivelano che anche Samsung potrebbe essere da tempo a lavoro su un dispositivo simile e che Huawei avrebbe dovuto procedere con il lancio del suo smartphone entro la fine di quest’anno.

Problemi riguardanti, probabilmente, la produzione dello smartphone in questione potrebbero aver indotto Huawei a posticiparne la presentazione ma la primavera del prossimo anno potrebbe essere il periodo adatto per annunciare la novità. Samsung, invece, è ancora lontana dalla produzione di massa del dispositivo in questione e sono decisamente scarse le indiscrezioni emerse a riguardo. Ciò lascia intuire che lo smartphone non sarà destinato al mercato prima del 2025.

Ad oggi non possediamo alcuna particolare informazione sullo smartphone che Huawei potrebbe avere in cantiere ma le sue capacità, ben palesate con il lancio del suo Huawei Mate X3, lo smartphone pieghevole più sottile di sempre, permettono di affermare che si tratterà di una soluzione davvero valida e in grado di sorprendere gli utenti. Inoltre, trattandosi del primo dispositivo a tre pieghe non è da escludere la possibilità che l’azienda decida di rilasciarlo sul mercato globale.