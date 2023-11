Play Store e app a pagamento GRATIS, ce ne sono 10 in lista

Di novità ne sono arrivate tante per quanto riguarda Android nell’ultimo periodo essendo appunto il sistema operativo di riferimento. Sono circa 2,7 miliardi le persone che infatti negli anni hanno deciso di affidarsi al robottino verde. Che sia uno smartphone, un tablet o un altro dispositivo, la situazione non cambia: la piattaforma è la più versatile in assoluto e oltre che quella con più aggiornamenti durante l’anno.

Un altro aspetto molto interessante che gli utenti Android prediligono è quello di scaricare i contenuti direttamente dal Play Store. La piattaforma dedicata a giochi ed applicazioni pullula di titoli di gran livello, che siano questi gratuiti o a pagamento. Chiaramente c’è una differenza tra le due tipologie, con i primi che risultano basilari, mentre i secondi hanno a disposizione qualche funzionalità premium in più.

Ogni settimana arriva una grande sorpresa per il pubblico di Google, soprattutto per quanto riguarda i contenuti del Play Store. Anche oggi infatti sono giunte in lista tantissime applicazioni insieme a tanti giochi che diventano improvvisamente gratis pur essendo a pagamento.

Come sempre quindi gli utenti potranno procedere al download in maniera gratuita, approfittando di un momento che potrebbe esaurirsi anche a partire da domani. Nel prossimo paragrafo potete trovare la lista completa con ogni titolo elencato.

Nel Play Store di Google ci sono oggi dei titoli a pagamento da scaricare gratis su piattaforma Android