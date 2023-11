Elon Musk da buon imprenditore competitivo ovviamente non ha resistito alla tentazione e ha deciso di lanciarsi nel mondo dell’Intelligenza Artificiale fondando una sua società dal nome XAI, la quale, dopo pochi mesi dal suo annuncio sta già per dare prova delle proprie intenzioni, è arrivato infatti il momento di “sfidare” ChatGPT e OpenAI tramite il primo reveal di Grok, l’IA di casa XAI.

Si tratta di un progetto molto ambizioso di Musk dal momento che la sua XAI è nota per aver acquistato la bellezza di 10.000 GPU Nvidia appositamente allestite per addestrare questa Intelligenza Artificiale, sintomo che la potenza adoperata è stata davvero impressionante e dunque probabilmente Musk punta a raggiungere la vittima.

L’LLM di XAI

Per quanto riguarda il large language model utilizzato per muovere Grok, quest’ultimo è stato addestrato utilizzando il set di dati di The Piler (onnipresente in ogni LLM) e poi si è fatto uso di dati legati a X (ex Twitter), il chatbot live infatti si basa proprio su quest’ultimo social.

Per quanto riguarda Grok, quest’ultimo può gestire input fino a 25.000 caratteri, il che lo mette già da subito un gradino al di sopra della rivale OpenAI che tra Input e Output si ferma a 4096 caratteri a meno che non si usino set di input diversi.

Come se non bastasse, XAI introdurrà API di terze parti per la generazione di immagini AI e per il riconoscimento di queste ultime tramite voce, dettaglio a cui va sommato l’idea forte di integrare Grok con le vetture Tesla.