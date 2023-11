Gli smartphone sono ormai diventati i migliori amici dell’uomo, utilizzati non solo in ambito personale, ma anche e soprattutto, professionale. Nato come mezzo di comunicazione per far sentire vicine le persone lontane, ad oggi, i cellulari, insieme ad Internet e alle innumerevoli applicazioni presenti negli Store online, hanno praticamente assorbito al loro interno le funzionalità di più dispositivi.

Con gli smartphone infatti, è ormai diventato possibile effettuare foto, video, giocare online e persino vedere un’intera serie TV.

Ovviamente i cellulari, come qualsiasi altro dispositivo elettronico, sono soggetti all’usura del tempo.

Tuttavia, può capitare che presentino dei rallentamenti o dei bug di sistema, molto prima di quanto ci si possa aspettare.

Ciò però non significa necessariamente che è arrivato il momento di sostituire il vostro smartphone con un modello più nuovo. Infatti, seguendo alcune indicazioni che vi presenteremo di seguito, potrete ripristinare la velocità del vostro dispositivo e preservare la qualità delle sue prestazioni.

Come ripristinare uno smartphone? Riavvia e cancella !

Molti utenti non sanno che il mancato riavvio del proprio smartphone può causarne il suo rallentamento. Ecco alcune pratiche comuni che dovrebbero essere seguite per garantire prestazioni ottimali del vostro dispositivo:

Riavvia lo smartphone con una certa frequenza, è una tecnica molto utile che vi consentirà di prevenire futuri arresti anomali del vostro dispositivo, oltre a prolungare la durata della batteria;

è una tecnica molto utile che vi consentirà di del vostro dispositivo, oltre a prolungare la durata della batteria; Quando chiudete un’app fate attenzione che la finestra non rimanga aperta in background. Esse infatti continuano a consumare gran parte della memoria RAM del cellulare con conseguente rallentamento delle sue prestazioni, oltre che a un consumo rapido della batteria;

In ogni caso gli esperti consigliano principalmente di riavviare lo smartphone almeno una volta a settimana. Non solo per prevenire eventuali bug di funzionamento, ma anche per garantire la longevità del vostro dispositivo, mantenendo alta la qualità delle sue prestazioni.