WhatsApp negli ultimi mesi sta rilasciando costanti aggiornamenti per migliorare il servizio fornito ai suoi utenti. Purtroppo, però l’ultima novità in arrivo potrebbe non essere del tutto positiva per gli utenti dell’app di messaggistica istantanea.

Come sappiamo, WhatsApp è una delle piattaforme più utilizzate al mondo. Infatti, sono oltre 3miliardi gli utenti che la utilizzano ogni giorno. Proprio per mantenere alto questo standard vengono rilasciati costantemente nuovi aggiornamenti per migliorare le funzionalità offerte a tutti gli utenti a livello mondiale.

Le ultime notizie per il nuovo aggiornamento però sembrano non aver reso molto contenti gli utenti dell’app. Il cambiamento in arrivo e decisamente epocale e cambierà l’esperienza fornita per tutti gli utenti sia nelle chat singole che in quelle di gruppo.

Cambiamento in arrivo per WhatsApp

Gli sviluppatori dell’app hanno annunciato l’arrivo di un nuovo controverso cambiamento per WhatsApp. Infatti, anche se questo andrà ad agire sulla privacy degli utenti non è stato ben accettato da quest’ultimi. Questo cambiamento riguarderà le foto e, come detto, riguarderà chat singole così come quelle di gruppo. Tutti gli utenti saranno coinvolti e non farà differenza se l’app sarà installata su dispositivi diversi. Infatti, l’aggiornamento arriverà sia sugli smartphone Android e sia su quelli iOS senza alcuna distinzione.

Il nuovo aggiornamento andrà a modificare alcune funzionalità all’interno dell’app e dato che sono tra quelle più utilizzate dagli utenti si può facilmente intuire perché le modifiche che stanno per essere attuate sono state accompagnate da un certo malcontento.

Abbiamo già accennato che si parla di foto, ma cosa significa? E perché riguardano la privacy? Scopriamolo insieme.

Il nuovo aggiornamento coinvolge alcune abitudini comuni a (quasi) tutti gli utenti, ovvero quella di effettuare screenshot e quella di condividere messaggi. In particolare, inoltre, le proteste riguardano anche la possibilità, che presto verrà negata, di inoltrare un messaggio. Non farà distinzione se si tratterà di messaggi di testo, documenti, foto o qualsiasi altro tipo di “formato”.

Per il momento la funzione è in roll-out nelle versioni beta e dovrebbe arrivare presto su tutte le app a livello mondiale. Infatti, come abbiamo detto non ci saranno differenze sul tipo di dispositivo su cui l’app sarà installata e l’aggiornamento riguarderà anche la versione desktop di WhatsApp.