WhatsApp, Messenger e Telegram le app più usate dagli italiani per chattare

È sempre più alto il numero di persone in Italia che utilizzano le applicazioni per comunicare. Le varie chat sono davvero tante, ma secondo i dati solo alcune sarebbero le preferite degli italiani. Stando a quanto riportato da parte di un’analisi condotta da un esperto di social, ovvero Vincenzo Cosenza, sarebbero emersi dati molto interessanti. Questi, raccolti mediante la società Audicom, avrebbero mostrato che WhatsApp, Telegram e Messenger sono le chat più utilizzate in assoluto.

Le due app appartenenti al gruppo Meta vengono utilizzate dal 78,5% e dal 40% della popolazione italiana. Telegram invece, che è la terza preferita, viene usata dal 36% degli italiani.

WhatsApp, Messenger e Telegram dominano: ecco tutti i dettagli sui numeri

Secondo gli ultimi dati, il picco di WhatsApp c’è stato a luglio: in Italia l’applicazione è arrivata a 35 milioni di utenti. C’è stata dunque una leggera crescita rispetto all’anno 2022. È la migliore anche per quanto riguarda i tempi di utilizzo.

L’anno scorso infatti WhatsApp è stata utilizzata in media per 10 ore e mezza ogni mese per ogni persona.

Per quanto riguarda invece Messenger, nel 2022 erano 17,2 i milioni di persone che ne facevano utilizzo, ma solo per 47 minuti al mese. Telegram invece ha una media di 15,5 milioni di utenti in Italia, con il suo utilizzo che risulta diverso rispetto alle principali applicazioni di messaggistica.

L’applicazione colorata di azzurro infatti viene utilizzata soprattutto per i gruppi e i canali, scoprendo anche contenuti che spesso vanno a toccare i limiti del mondo della legalità. Il tempo medio di utilizzo per gli utenti di Telegram è di circa 12 minuti al mese, probabilmente per la sua natura ibrida.