Kena Mobile promuove offerte che offrono il massimo dei servizi al minor costo possibile. Sembra impossibile e invece è la realtà. L’imperdibile offerta Kena 130 GB Promo Plus è una delle più allettanti attualmente attive sul mercato. Oltre ad un pacchetto tariffario davvero invidiabile, l’operatore offre un prezzo davvero super conveniente. Stiamo parlando di una somma sotto i 7 euro!

Le novità Kena con 130 GB e primo mese gratis

L’operatore virtuale Kena Mobile conquista migliaia di nuovi clienti con le sue promozioni davvero imperdibili. Con la promozione Kena 6,99 130GB Promo Plus si possono effettuare chiamate verso tutti e si può navigare quanto si vuole senza diversi preoccupare di costi aggiuntivi. Infatti, la promozione offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, oltre 200 SMS verso tutti i numeri mobili e 130 GB di traffico internet con la velocità del 4G. Inoltre, sono compresi nell’offerta anche 7 GB per navigare in Europa, utilissimi per tutti coloro che amano viaggiare o per chi ha amici e parenti che vivono in un Paese dell’UE. Il tutto ad un costo davvero super vantaggioso: solo 6,99 euro al mese!

Un pacchetto così corposo di GIGA fa gola a tutti coloro che navigano spesso in rete, per lavoro o per svago, e a tutti coloro che vogliono sempre restare connessi senza limitazioni.

E non è tutto. Kena Mobile mette a disposizione per questa offerta un ulteriore extra. È previsto il primo mese di promozione completamente gratuito. Dunque, tutti i nuovi utenti potranno iniziare a beneficiare dei servizi offerti da Kena senza dover perdere tempo o spendere un solo centesimo. Inoltre, il costo di attivazione della SIM è gratuito. Dunque, i costi iniziali vengono così completamente azzerati.

L’offerta Kena 6,99 130 GB Promo Plus è disponibile per tutti i nuovi clienti che vogliono attivare un nuovo numero ed anche per chi ha intenzione di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori. Tra questi troviamo ad esempio PosteMobile, Tiscali, Iliad e molti altri. Per poter procedere con l’attivazione basta collegarsi al sito web ufficiale di Kena Mobile e procedere tramite l’apposita sezione dedicata alla promozione. La procedura viene guidata passo per passo ed è davvero molto semplice.