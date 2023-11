La nuova generazione di auto elettriche, come la Tesla Model X e Model S, sono dotate di un computer di bordo molto potente, anche dal punto di vista grafico, che le rende confrontabili con le console di gioco come la PS5. Questo perché la guida autonoma richiede una grande quantità di potenza di calcolo per analizzare i dati provenienti dalle diverse telecamere di bordo, governare le funzionalità della vettura e reagire a ciò che accade intorno in modo immediato.

Anche se la guida autonoma di livello 2 è già disponibile su alcune auto, la Tesla è pronta con le feature che saranno rilasciate nei prossimi anni per l’autonomia di terzo livello e l’opportunità di avere il mondo esterno ricreato in 3D tramite l’uso dell’Unreal Engine 5. Il software Tesla che batte la concorrenza

La Tesla non è soltanto una macchina, ma può offrire anche esperienze molto diverse dal guidare. Grazie alla sua potenza di calcolo e grafica, è possibile utilizzarla per giocare ai videogiochi, trasformandola in una sorta di console da gaming viaggiante. Nell’auto è infatti integrata l’app di Steam, solitamente collegata ai PC più performanti.

Su YouTube si trova un video di un utente che gioca a GTA 5 senza problemi sul display da 17″ della propria Model S. L’account ufficiale di Tesla ha ripreso il video e ripostandolo sui social, sottolineando che è anche possibile godere dell’audio surround e dei sedili comodi. Questa è solo una delle numerose funzioni che la Tesla può offrire, dimostrando ancora una volta l’innovazione e la versatilità della casa automobilistica guidata da Elon Musk.