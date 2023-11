Quando navighiamo online, soprattutto per fare acquisti, è sempre bene ricordare di fare particolarmente attenzione a quegli annunci che sembrano quasi troppo belli per essere veri. Infatti, alcune pagine che offrono estremi vantaggi negli acquisti possono essere in realtà una perfetta trappola per ingannare gli utenti ignari con una truffa.

Quando si naviga su internet è sempre bene ricordare di non fidarsi mai troppo, soprattutto quando si richiedono dati personali e sensibili o quando ci arrivano comunicazioni via email, SMS o persino su WhatsApp che ci invitano a cliccare su dei link per effettuare l’accesso. Queste possono essere considerate delle regole di base per tutti gli utenti del web. Nello specifico, quando si parla di acquisti una delle truffe più diffuse è quella che riguarda i pacchi provenienti da Amazon anche se in realtà, il colosso delle vendite online non c’entra nulla.

Questo tipo di truffa viene definito brushing e ciclicamente torna, soprattutto su piattaforme come Facebook, per colpire ignari utenti del web. La scelta di Facebook non è casuale, infatti, l’app viene utilizzata soprattutto da utenti di età medio alta che non sempre sanno come navigare in sicurezza.

In cosa consiste la truffa dei pacchi Amazon?

La truffa parte da un’offerta che è un vero affare. Ci sono alcuni pacchi Amazon non reclamati e riproposti a pochi euro. Gli utenti interessati vengono invitati a cliccare sui link proposti per poter prendere parte alla svendita. In realtà è proprio quando si clicca sul link che i malintenzionati usano la connessione per svuotare i conti correnti degli utenti truffati. A differenza di quello che si può credere, le truffe non si realizzano in gran segreto. Anzi, gli annunci vengono sponsorizzati su Facebook e possono vantare una gigantesca visibilità. Questo dettaglio è particolarmente pericoloso perché altera la percezione del pubblico.

Bisogna invece ricordare che, anche se un’offerta viene tanto pubblicizzata non significa che sia effettivamente veritiera. È sempre bene dubitare di tutto e quando non siamo sicuri è importante chiedere consiglio a chi può saperne di più.

Dunque, la truffa parte dalla presunta presenta di alcuni pacchi a prezzi stracciati provenienti dal celebre marketplace. Una volta cliccato sul link proposto ci si trova su una pagina caratterizzata da una grafica molto simile a quella di Amazon, anche se i post sono scritti in un italiano alquanto stentato (altro campanello d’allarme). Sulla pagina veniamo invitati a partecipare ad un sondaggio e ad un gioco che si presenta come una sorta di lotteria al termine della quale si può vincere suddetto pacco a sorpresa. Una volta effettuati questi primi passaggi si richiede agli utenti di inserire alcune informazioni che permettono ai criminali di procedere con la truffa.

Come evitare la truffa

Amazon, riguardo questa truffa, ha creato un’apposita sezione nella sua pagina “Sicurezza e privacy” sul suo sito web ufficiale in cui specifica che questo tipo di iniziative non riguardano assolutamente l’azienda di spedizioni. Inoltre, tutti gli utenti vengono messi in guardia sul pericolo del brushing (segnalazioni di pacchi non richiesti) a nome di Amazon.

Ovviamente la questione preoccupa soprattutto in questo momento in vista dell’arrivo del Black Friday e di Natale. Questi sono due momenti dell’anno in cui questo tipo di truffe potrebbero fare danni molto più grandi.

Inoltre, è importante non cedere mai a queste tentazioni. E soprattutto non fornire mai informazioni sensibili riguardo i nostri conti quando non siamo sicuri della provenienza del sistema a cui ci stiamo affidando.