GTA 6, ovvero Grand Theft Auto 6, è il nome che dovrebbe avere il sequel di GTA V.

Inutile dire che la fama precede questo leggendario gioco che è il più venduto di sempre, con oltre 150 milioni di copie distribuite in tutto il mondo.

In attesa della sua prossima presentazione, sul web già girano alcune informazioni circa i nuovi scenari del gioco.

Sembra infatti che i personaggi della serie verranno catapultati nel SudAmerica, in luoghi che ricordano perfettamente l’indimenticabile GTA San Andreas. I protagonisti del videogame saranno ancora 3 personaggi, di cui uno probabilmente di sesso femminile.

GTA 6 dovrebbe debuttare ufficialmente verso la fine del 2023 e l’inizio del 2024, su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Tuttavia non sappiamo ancora con sicurezza se sarà reso disponibile anche per la PS4 e per XBOX One.

Ma, al di là di ciò, una fuga di notizie ci ha informati su una particolare novità, assolutamente unica nel mondo di GTA.

GTA 6, una novità assolutamente unica

Secondo alcune informazioni che girano sul web, GTA 6 dovrebbe raccontare la storia di due personaggi in particolare. Un uomo ed una donna, fratelli gemelli costretti ad essere separati fin dalla loro nascita, dopo la morte di entrambi i genitori a causa del cartello della droga del 2003.

Tuttavia, al di là della trama e della scelta delle ambientazioni, di per sé già super avvincenti, la novità assoluta riguarda il fatto che probabilmente verrà inserito all’interno del gioco un nuovo sistema di invecchiamento per i personaggi.

Ebbene sì, proprio come nella vita reale, i protagonisti della serie potrebbero non essere più immuni all’avanzare del tempo. Caratteristica che, detto tra noi, contribuirà sicuramente a rendere il tutto ancora più realistico ed avvincente.

Non mancheranno inoltre nuove ed interessanti animazioni per i personaggi di più alto livello.

Ma questa è tutta un’altra storia.

Insomma, siamo più che sicuri che il nuovo GTA 6 non deluderà affatto le aspettative dei fan, al contrario, riuscirà a soddisfarle appieno e anche di più!