Alcuni prodotti alimentari vengono spesso ritirati dai vari supermercati in quanto potrebbero essere dannosi per ma nostra salute. Questo capita molto spesso a causa della presenza al loro interno di sostanze nocive e dannose. In questi ultimi giorni, in particolare, il Ministero della Salute ha deciso di ritirare un lotto di formaggini piuttosto conosciuti a causa della possibile presenza di muffa. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Formaggini ritirati dai supermercati, possibile presenza di muffa

Lo scorso 31 ottobre 2023 il Ministero della Salute ha disposto il richiamo per un prodotto alimentare in quanto potenzialmente pericoloso per la nostra salute. Come già accennato, si tratta di formaggini, nello specifico quelli del marchio Sapor di Cascina. Questi ultimi si acquistano solitamente presso i supermercati Penny Market.

C’è infatti un rischio microbiologico dovuto, a quanto pare, a una possibile contaminazione. La causa sarebbe infatti riconducibile alla possibile presenza di muffa. Questi formaggini sono stati prodotti nello stabilimento IN.AL.PI. S.p.a., situato a Moretta, in provincia di Cuneo. Nello specifico, i lotti incriminati sarebbero due, ovvero quelli denominati 230727 e 230915.

Le confezioni ritirate sono quelle da 280 grammi ed hanno come data di scadenza rispettivamente il 23 gennaio 2024 e il 13 marzo 2024. Chiunque avesse acquistato uno di questi lotti, è ovviamente invitato a non ingerire per nessun motivo il prodotto alimentare. Chiunque abbia acquistato questi prodotti, è invitato a buttarli oppure a restituirli presso il punto di vendita dove sono stati acquistati. Ingerire la possibile muffa presente al suo interno, potrebbe infatti avere delle gravi conseguenze sulla salute.