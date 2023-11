La nuova promozione proposta dall’operatore virtuale Very Mobile è davvero una delle più vantaggiose sul mercato di telefonia. L’offerta si chiama Very Super Flash ed è attualmente disponibile online sul sito web ufficiale dell’operatore. La promozione presenta anche alcuni extra davvero convenienti: SIM, attivazione e spedizione completamente GRATIS.

La tariffa rientra tra quelle low-cost, con un prezzo inferiore ai 6 euro mensili e comprende minuti, SMS e GIGA. Il prezzo è sicuramente ciò che la rende un’offerta concorrenziale all’interno del mercato ed offre a tutti gli utenti che desiderano cambiare operatore una valida alternativa.

Scopriamo i dettagli di Very Super Flash

L’offerta dell’operatore virtuale second brand di WindTre comprende: minuti senza limiti e senza scatto alla risposta per chiamate nazionali verso tutti i gestori, SMS illimitati verso tutti e 120 GB di traffico internet alla velocità del 4G fino a 30 Mbps in download ed anche in upload.

Inoltre, senza costi aggiuntivi sono compresi nell’offerta, senza alcun vincolo, anche alcuni servizi quali “Ti ho cercato”, “RingMe” e Hotspot. Per la navigazione internet in uno dei Paesi dell’Unione Europea invece sono compresi 5,5 GB di traffico in roaming completamente gratuiti.

Come già detto la tariffa per questa promozione è davvero low-cost, infatti si parla di 5,99 euro al mese. Se vengono terminati prima dello scadere del mese i propri GB, Very Mobile blocca la navigazione così che gli utenti non spendano soldi extra per poter navigare. Inoltre, offre la possibilità di poter continuare ad usufruire di internet rinnovando anticipatamente l’offerta. Per chi invece desidera avere più GIGA c’è la possibilità di ottenere ulteriori 150 GB di internet aggiungendo alla promozione 1 euro in più al mese.

Per un lasso di tempo limitato è possibile attivare la SIM con una promozione Very Mobile gratuitamente senza costi aggiuntivi. Procedere è semplicissimo, basta recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore virtuale e seguire i passaggi presentati nell’apposita sezione. In fase d’acquisto è anche possibile scegliere tra una SIM standard e una eSIM.

Vi ricordiamo che questa promozione è attivabile solo quando si richiede la portabilità del proprio numero da uno dei seguenti operatori virtuali: CMLink, Green Telecomunicazioni, Telmekom, 1Mobile, Fastweb Mobile. Lyca Mobile, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Optima. Plintron, Rabona, Iliad, Enegan, Digi Mobil, elimobile, Mundio Mobile. NVmobile, PLINK, Tiscali, PosteMobile, Feder Mobile, Noitel, WithU. NTmobileOvunque, Vianova e Intermatica.