La stampante laser rappresenta l’accessorio ideale per tutti coloro che necessitano di stampare grandi quantitativi di documenti, uno dei brand più conosciuti al mondo è senza dubbio HP, ed infatti il modello in promozione è proprio la 4ZB95A dell’azienda americana.

Si tratta di una stampante laser a singola funzione A4, con stampa fronte e retro sia in bianco e nero che a colori, capace di raggiungere una velocità massima di 18 pagine per minuto. La possiamo definire connessa, proprio perché permette il collegamento fisico tramite la porta USB, ma anche WiFi o ethernet, facilitando così la stampa da remoto da parte dell’utente collegato alla stessa rete internet. Sulla superficie si trova un comodo display a colori, sul quale visualizzare tutte le informazioni di stato e di stampa.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Stampante laser HP, il nuovo prezzo è davvero ridicolo

La HP Color LaserJet 150nw 4ZB95A, questo è il suo nome completo, può essere acquistata su Amazon approfittando di uno sconto davvero unico, che la vede ridurre la spesa finale di circa 100 euro, fruendo del 37% dal prezzo di partenza di 269 euro, per arrivare al valore ultimo di 169 euro.

I formati di stampa supportati sono davvero tantissimi, con una velocità di stampa di 18 pagine per minuto, ma senza avere ed offrire la possibilità di effettuare scansioni e fotocopie (in altre parole non è presente uno scanner integrato). Essendo una stampante laser, e non a testina, potrà funzionare solo ed esclusivamente con l’utilizzo di toner compatibili, acquistabili a parte (ma comunque già inclusi nel prodotto effettivamente linkato nel nostro articolo).