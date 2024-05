Per tutti i videogiocatori più accaniti e arrivato finalmente il momento di scaldare i motori viste le novità in arrivo. Nel corso delle ultime ore, infatti, il colosso giapponese Sony ha rivelato ufficialmente i nomi dei videogiochi che saranno inclusi gratuitamente senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential. Ogni mese, infatti, l’azienda aggiorna questo catalogo messo a disposizione degli utenti abbonati ai vari servizi in abbonamento. Tra i nuovi videogiochi annunciati dall’azienda, sono presenti anche titoli di un certo spessore. Andiamo a scoprirli qui di seguito.

PlayStation Plus Essential, rivelati i videogiochi di maggio 2024

Nel corso delle ultime ore il colosso giapponese Sony ha rivelato i nomi dei videogiochi che saranno inclusi senza costi per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential. Come ormai da tradizione, infatti, ogni mese l’azienda aggiorna questo suo catalogo, proponendo tanti titoli di rilievo. Uno di questi, come già accennato in apertura, è un videogiochi piuttosto noto e ricercato dagli utenti.

Ci stiamo riferendo in particolare particolare viodegioco di simulazione calcistica EA Sports FC 24. Quest’ultimo, in particolare, sarà disponibile al download senza costi extra sia per tutti coloro che possiedono la precedente console da gaming PlayStation 4 sia per tutti coloro che possiedono la nuova console da gaming PlayStation 5.

I videogiochi disponibili però non finiscono qui. Si aggiungo al catalogo per questo mese anche i videogiochi Tunic, Destiny 2 l’eclissi e Ghostrunner 2. I primi due videogiochi, in particolare, saranno disponibili al download sia su PS4 sia su PS5. L’ultimo videogioco citato, invece, sarà disponibile al download solo su PS5. Tutti questi videogiochi sono già disponibili al download e continueranno ad esserlo fino ai primi giorni del prossimo mese.

Ricordiamo comunque che la prossima settimana saranno annunciati anche i videogiochi inclusi per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium.