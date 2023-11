iPhone SE 4 torna a far parlare di sé dopo un periodo di pausa e le notizie su di lui lasciano supporre che si tratterà di uno degli smartphone economici più validi, soprattutto per via di una particolare componente.

Si dice, infatti, che la fotocamera sarà il punto forte del prossimo iPhone low cost e che questo sarà pronto al debutto nella primavera del 2024.

iPhone SE 4 arriverà a marzo con una fotocamera TOP!

Inizialmente le indiscrezioni sull’iPhone SE 4 riferivano che il lancio ufficiale non sarebbe avvenuto prima del 2025 ma a quanto pare potrebbe non essere così. Le ultime notizie riferiscono che, il prossimo iPhone low cost sarà pronto per essere rilasciato sul mercato già nel mese di marzo 2024 ma a riguardo si attendono ovviamente maggiori informazioni che possano confermare la notizia.

Nell’attesa sono emerse le prime voci sulla componente che più attira l’attenzione degli utenti intenzionati ad acquistare uno smartphone: la fotocamera!

Apple potrebbe stravolgere il suo iPhone low cost dotandolo di una nuova fotocamera da 48 MP. Pur mantenendo un comparto fotografico dotato di un solo sensore, Apple renderà il suo dispositivo di fascia media capace di competere con il suo top di gamma.

La qualità fotografica sarà quindi decisamente degna di nota e ciò potrebbe conquistare una fetta generosa di utenti, i quali potranno sfruttare un dispositivo Apple meritevole senza dover andare incontro a una cifra eccessiva. Sì ricorda, a tal proposito, che iPhone 15 è attualmente disponibile a partire da un costo di 979,00 euro; mentre la linea Pro è disponibile a partire da 1239,00 euro