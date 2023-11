Secondo uno studio condotto da Leah Middelberg del Nationwide Children’s Hospital sempre più bambini e adolescenti si trovano a dover affrontare operazioni chirurgiche a seguito dell’ingestione di pericolosi magneti.

Negli ultimi anni sono stati ben 594 i soggetti che hanno subito un intervento per eliminare calamite e magneti presenti come corpi estranei negli organismi. I numeri sono molto alti perché alcune componenti magnetiche vengono vendute come giocattoli per i più piccoli e ciò li mette in pericolo da incidenti di questa portata.

Ingerire magneti è davvero molto pericoloso perché loro verranno attratti anche all’interno degli organi finendo per perforare stomaco e intestino.

Adolescente americano ingerisce 21 magneti

Riassumendo sono molti i casi di bambini o adolescenti che vengono in contatto con dei magneti e li ingeriscono accidentalmente ma alcuni casi sono decisamente più strani di altri.

Ad esempio, un episodio molto particolare è accaduto a un giovane adolescente statunitense che si è recato in pronto soccorso con dei dolori fortissimi dopo aver ingerito accidentalmente ben 21 magneti!

Il giovane è stato subito operato d’urgenza per eliminare il grosso groviglio di metallo che aveva raggiunto gli 8 millimetri che gli avevano provocato una grave ulcera a livello dello stomaco.

I genitori e lo stesso adolescente hanno mantenuto sempre la linea dell’incidente anche se risultava difficile credere che un ragazzo potesse aver ingerito per sbaglio 21 calamite! A quanto pare però egli soffre di sonnambulismo e l’assunzione sarebbe pertanto avvenuta durante il sonno.

Questa brutta storia ha per fortuna un lieto fine e il ragazzo si è ripreso subito dall’intervento non subendo nessun danno permanente.