Iliad è uno degli operatori telefonici più interessanti sul territorio italiano e questo grazie alle sue offerte davvero eccezionali. Ogni mese l’operatore ha dalla sua parte un catalogo di offerte di rete mobile con tanto da offrire e dal costo molto basso. Anche per il mese di novembre, in particolare, sarà disponibile per gli utenti questo fantastico catalogo.

Passa ora a Iliad anche a novembre con un catalogo di offerte sensazionali

In molti vogliono passare ad Iliad e anche a novembre potranno farlo grazie al suo super catalogo. Anche per questo mese, infatti, l’operatore sta proponendo l’attivazione di tante super offerte di rete mobile davvero eccezionali. Come ben sappiamo, infatti, le offerte di Iliad sono sempre convenienti e con tanti minuti e giga.

Una delle offerte più economiche disponibili al momento è Iliad Voce. In questo caso, gli utenti dovranno pagare un costo di 4,99 euro al mese ed avranno a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti. Gli utenti avranno poi a disposizione fino a 40 MB di traffico dati.

Per chi ha invece necessità di navigare in tranquillità, ci sono disponibili due altre offerte strabilianti. La prima è Iliad Giga 100 e, oltre ai minuti e agli SMS illimitati, include ogni mese 100 GB di traffico dati ad un costo di 7,99 euro al mese. La seconda offerta è poi Iliad Giga 150. A differenza della precedente, in questo caso permette agli utenti di utilizzare ogni mese fino a 150 GB ed include sempre minuti ed SMS illimitati. Il costo da pagare in questo caso è però di 9,99 euro al mese.