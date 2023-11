La ricarica wireless per auto elettriche è una tecnologia innovativa che potrebbe rappresentare una soluzione per la diffusione degli EV in Italia e nel mondo. Tuttavia, non è ancora stata completamente finita, poiché ci sono ancora alcuni problemi da risolvere.

Ad esempio, la ricarica a induzione richiede che l’auto sia parcheggiata sopra una piattaforma di ricarica, il che potrebbe limitare la sua diffusione in parcheggi pubblici o in strada. La tecnologia non riesce poi a ricaricare le batterie in modo efficace e veloce come le attuali colonnine. Se però sembra che vi siano solo aspetti positivi nel suo sviluppo, non è affatto così. Qual è la migliore soluzione di ricarica per le auto elettriche?

Anche se questa tecnologia rappresenta un grande passo avanti nel campo della mobilità sostenibile, ci sono alcuni svantaggi da considerare. Il primo è il costo dell’installazione, che può arrivare a un milione di euro al chilometro. Inoltre, poiché le auto elettriche assorbono poca energia, sarebbe necessario rielaborare l’intera rete stradale per garantire la copertura necessaria. Questo comporterebbe una spesa notevole per i governi e le autorità locali. Esse potrebbero non essere disposti a investire così tanto denaro in un progetto del genere.

Un altro problema per la carica delle auto elettriche con tale metodologia è il potenziale impatto delle onde elettromagnetiche sulla salute dei passanti, soprattutto nelle aree urbane dense. Esiste però una soluzione alternativa alla ricarica wireless pubblica: la ricarica a induzione, che viene installata direttamente nei garage privati.