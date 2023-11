Fastweb è un operatore di telecomunicazioni italiano che offre servizi di telefonia fissa e mobile, internet ad alta velocità e dalle performance pazzesche. Fondata nel 1999, è stata la prima azienda in Italia a utilizzare la tecnologia della fibra ottica per fornire un accesso ad internet potenziato.

Oggi, l’operatore è uno dei principali gestori del Paese, con una vasta gamma di offerte create per soddisfare le esigenze dei di tutti gli utenti. La Fastweb è anche fortemente impegnata nel lavorare sull’innovazione tecnologica e nello sviluppo di soluzioni avanzate per la connettività e la comunicazione digitale. Questo impegno si traduce in una costante ricerca e sviluppo di nuove soluzioni per fornire ai clienti una qualità al passo con i tempi.

Super promo Fastweb Mobile Full per la rete mobile