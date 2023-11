Chi ha l’intenzione di voler sviluppare le proprie capacità cerebrali dovrebbe risolvere ogni giorno un enigma o trovare la risposta in un’illusione ottica. Quest’ultima è un’immagine in cui un oggetto o una parola viene ben nascosta e lo scopo dell’osservatore è proprio risolvere il mistero. È proprio l’enigma a piacere tanto agli utenti sul web, non è raro infatti imbattersi in foto ho disegni del genere.

La differenza tra il reale e l’irreale presente è data dalla prospettiva visiva che permette di guardare qualcosa che effettivamente non esiste. La cosa magica di queste immagini è proprio quella di farci percepire cose fasulle. Quando ci si imbatte in questi misteri le nostre visioni o idee cambiano in continuazione. Tuttavia, è proprio tale dettaglio a farci incuriosire ed entusiasmare. Trovare la soluzione è come una piccola vittoria che ci fa sentire ancor più sicuri di noi stessi.

Riuscirai a trovare la parola diversa nell’illusione?

L’illusione che vi mostriamo è caratterizzata da uno sfondo nero e dalle parole bianche Peer. La sfida è quella di trovare invece l’unica scritta diversa: Pear. Non si tratta di un gioco semplice, ma vi assicuriamo che le vostre abilità tecniche accresceranno mettendovi alla prova. Sottoporvi hai immagini del genere con una certa frequenza aiuta anche a migliorare le proprie capacità visive, percettive e risolutive.

Per vincere dovrete trovare la risposta entro soli 10 secondi. Il nostro consiglio è quello di concentrarvi su piccole porzioni d’immagine alla volta. Potreste iniziare dall’angolo in alto a destra, o da qualunque altro spazio, spostando poi lo sguardo pian piano su tutte le lettere. La parola Pear (pera in inglese) è disposta in modo tale da divenire contrastante nella forma per risaltare rispetto a tutto ciò che la circonda. Per restare nel limite di tempo a voi concesso, dovrete lavorare duramente. Usando la tecnica delle aree, nel caso in cui non dovreste trovarla da una parte vi suggeriamo di passare subito ad un’altra.

Potrebbe sembrarvi un compito molto impegnativo, ma vi consoliamo dicendo che le prime volte è normale fallire. Continuare a tentare e non arrendersi è la soluzione. Cercate di sforzare il vostro sguardo, di andare oltre a ciò che vedete nell’immediato e prendetelo come un gioco. Le illusioni sono infatti anche un modo perfetto per scappare dallo stress quotidiano e mettere in pausa dalle questioni preoccupanti la propria mente.