Le illusioni ottiche le conosciamo bene, sono delle particolari immagini che una volta guardate, necessitano di un po’ di tempo per essere capite a pieno, spesso infatti nascondono forme segrete che il nostro cervello ha bisogno di elaborare oppure producono degli effetti particolari che confondono la nostra corteccia visiva primaria dandoci l’idea di vedere qualcosa che in realtà non c’è.

Spesso le illusioni sono usate anche come sfida per vedere chi ha il cervello più elastico o attento, ciò non toglie che alcune sono davvero ostiche da riuscire a comprendere a pieno mettono alla prova anche gli ha l’occhio più attento.

Questo è l’esempio dell’immagine che stiamo per proporvi, si tratta di un’immagine tutto sommato banale che però cela al suo interno un piccolo gattino perfettamente nascosto al suo interno, la sfida consiste nell’individuare il gattino in meno di 30 secondi, cosa che risulta ardua anche a chi ha gli occhi molto allenati.

Il gattino segreto

Ecco a voi l’immagine protagonista dell’illusione di oggi, per tantissime persone la difficoltà della sfida è oggettiva, c’è chi ci ha messo pochissimo chi addirittura alcuni minuti, trovare il gatto però non è facile e questa foto ha letteralmente messo alla prova tutti coloro che sul web vi hanno posato gli occhi.

E voi riuscite a vedere il gatto ? Se avete uno sguardo attento ai dettagli qualcosa sicuramente riuscirete a notarla e procederete abbastanza spediti, altrimenti con un po’ di attenzione in più nel tempo lo visualizzerete anche voi andando oltre la mimetizzazione con le texture.