Malgrado ogni giorno, le case produttrici di auto facciano a gara per la realizzazione di modelli sempre più all’avanguardia e tecnologicamente avanzati, in Italia, continua a persistere da tempo la passione per le auto storiche.

Una passione che coinvolge non solo i collezionisti esperti, ma ogni amante delle vetture a quattro ruote.

Stiamo parlando di quelle che potremmo definire auto d’epoca, che hanno letteralmente fatto la storia della cultura italiana e che, ad oggi, possiedono almeno più di 30 anni.

A tal proposito, risulta essere più che pertinente la ricerca effettuata dal Centro Studi di AutoScout24, ovvero la piattaforma che si occupa appunto della vendita e dell’acquisto di auto online.

Auto d’epoca e youngtimer, ecco le più ricercate

Secondo questa ricerca, circa il 54% degli italiani intervistati ha mostrato un interesse particolare nei confronti delle vetture storiche e di quelle che potremmo definire youngtimer. Si tratta di vetture considerate di valore per le loro particolari qualità, per le specifiche tecniche o per questioni di design.

Le auto più ricercate sono sicuramente le Fiat, tuttavia, l’Alfa Romeo resta, a tutti gli effetti, il sogno italiano per eccellenza.

Volendo essere ancora più precisi e secondo le statistiche che sono state rilevate, circa il 46% dei cittadini italiani, di età superiore ai 45 anni, vede l’Alfa Romeo come l’auto d’epoca più desiderata in assoluto. Ad essa seguono la GT, con il 42% di preferenze e la Lancia Fulvia, con il 30%.

Mentre per quanto riguarda i più giovani, il modello più ambita risulta essere la Lancia Delta, la youngtimer per eccellenza.

E voi ? Quale veicolo portate nel cuore?