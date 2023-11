State cercando un VPN che sia affidabile e funzionale? Google ha la soluzione che fa per voi. Da oggi, Google Play Store offre una serie di informazioni sulle app VPN più sicure ed utilizzate del momento.

A partire dallo scorso anno, Google Play Store ha deciso di introdurre una sezione dedicata alla sicurezza dei dati, sezione in cui gli sviluppatori avevano la possibilità di inserire “Recensioni sulla sicurezza indipendenti” per le varie app VPN presenti online.

Grazie a questo nuovo sistema, oggi, è possibile avere una visione complessiva delle app VPN del momento considerate più sicure ed affidabili. Queste ultime, sono riconoscibili in quanto Google ha affibbiato loro un badge di identificazione (un’icona di scudo). Esso dimostra che l’ app è stata appunto verificata e considerata sicura.

Dunque se un’applicazione presenta l’icona di un badge, significa che è stata analizzata dagli esperti Google e che sia stata in grado di superare, con esiti positivi, le opportune verifiche di tutela della privacy e della sicurezza.

Google e i suoi badge di verifica, ecco come scegliere il tuo prossimo VPN

Seppur la presenza del badge di Google, rappresenti sicuramente un marchio di garanzia ed affidabilità, le applicazioni non sono comunque al 100% prive di invulnerabilità. In quanto, con il sempre più frequente sviluppo tecnologico, nulla nel mondo digitale può essere considerato assolutamente inaccessibile a terzi sconosciuti.

In conclusione, se siete interessati ad un’app specifica, ma volete sincerarvi del suo effettivo livello di sicurezza, basterà andare nella sezione “Impostazioni“, cliccare sulla voce “Ulteriori informazioni” e leggere con attenzione tutti i dati riportati.