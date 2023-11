Anche questo weekend i palinesesti di Sky saranno particolarmente ricchi di eventi sportivi e calcistici. Oltre all’undicesima giornata di Serie A, con le classiche tre partite trasmesse dalla pay tv satellitare, gli utenti potranno gustarsi la Formula 1 ed anche il grande tennis con il torneo di Parigi. La stagione autunnale della piattaforma proseguirà poi nelle settimane a venire con la fine della stagione del motomondiale e le prime partite NBA.

Sky, le offerte low cost per il mese di novembre

Attivare un piano di abbonamento a Sky non è mai stato così conveniente. Oltre a ricchi palinsesti con grandi esclusive, gli utenti potranno anche beneficiare di costi ridotti grazie alla conferma dei listini smart.

I prezzi di Sky, infatti, non sono mai stati così bassi. Attraverso il portale ufficiale della pay tv sarà possibile attivare dei ticket che prevedono un costo bloccato per ben 18 mesi con la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno e mezzo. Una promozione da non perdere è ad esempio quella Sky TV + Calcio: per questi pacchetti congiunti gli abbonati pagheranno solo 14,90 euro ogni trenta giorni. Altrettanto vantaggiosa è la doppia promo Sky TV + Sport con un costo mai così basso pari a 30,90 euro per le principali esclusive della pay tv.

La convenienza dei listini smart non si ferma solo ai prezzi, ma prosegue con la garanzia delle migliori tecnologie satellitare, a partire dal decoder di ultima generazione, Sky Q. Ricordiamo che la validità di queste iniziative è legata alla loro disponibilità attraverso il sito ufficiale o attraverso il call center.