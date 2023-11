Philips ha da tempo lanciato sul mercato il proprio levapelucchi, un dispositivo il cui compito è quello di rimuovere i pallini dai vestiti, donandogli nuova vita, proprio perché potranno tornare ad essere lisci e senza imperfezioni, come quando sono stati acquistati. Il prodotto è in vendita ad un prezzo complessivamente abbordabile, data la richiesta finale che oggi non supera i 10 euro.

Realizzato prevalentemente in plastica, il dispositivo è caratterizzato da una interessante colorazione azzurra, inframezzata da una sezione bianca sulla quale spicca in grande il logo Philips, ed un piccolo pulsante fisico che permette di aprire il contenitore, dal quale rimuovere i pallini, oppure avviare lo stesso device, che funziona solo ed esclusivamente con le pile (non è presente una batteria interna).

Philips, il levapelucchi costa davvero molto poco

Sebbene il marchio Philips spesso lasci pensare ad un prezzo particolarmente elevato, dovete sapere che il levapelucchi elettrico (modello GC026/00), ha un costo tutt’altro che alto: parte da un listino di 19 euro che viene scontato del 45% da Amazon, per raggiungere così la spesa finale che si aggira attorno ai 10,99 euro.

Le dimensioni sono allineate con le aspettative, infatti può stare senza problemi nel palmo di una mano, raggiungendo 10,2 x 8,3 x 17,3 centimetri, è disponibile in due colorazioni differenti: azzurro o nero, con la prima bi-colore, mentre la seconda praticamente a tinta unita. L’autonomia delle batterie varia in relazione all’utilizzo che ne farete, in genere può essere utilizzato per molto tempo, prima di dover effettivamente ricorrere alla loro sostituzione. Spedizione gestita da Amazon con consegna rapidissima a domicilio.